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31.08.2020 21:00
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Участок на площади Восстания перекрыли из-за подозрительной сумки

Оставленный неизвестными предмет привлёк внимание горожан в Центральном районе Петербурга. Об этом вечером 31 августа «Фонтанке» сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, у дома № 118 на Невском проспекте лежит подозрительная сумка. Участок тротуара вокруг неё перекрыт, пешеходов просят его обходить. На площади Восстания работают кинолог и служебная собака.

Другие подробности произошедшего уточняются.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Чёрт Опасный
То есть подозрительный предмет лежит, но люди ходят мимо него?
Обходят, да?
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