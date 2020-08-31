Участок на площади Восстания перекрыли из-за подозрительной сумки
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Оставленный неизвестными предмет привлёк внимание горожан в Центральном районе Петербурга. Об этом вечером 31 августа «Фонтанке» сообщил источник в правоохранительных органах.
Оставленный неизвестными предмет привлёк внимание горожан в Центральном районе Петербурга. Об этом вечером 31 августа «Фонтанке» сообщил источник в правоохранительных органах.
По предварительной информации, у дома № 118 на Невском проспекте лежит подозрительная сумка. Участок тротуара вокруг неё перекрыт, пешеходов просят его обходить. На площади Восстания работают кинолог и служебная собака.
Другие подробности произошедшего уточняются.