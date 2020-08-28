Молдавию открывают для россиян без ограничений, хотя чрезвычайное положение в стране из-за коронавируса продлили до середины сентября

Молдавские власти внесли Россию в список государств «зеленой зоны», гражданам которых не надо находиться в самоизоляции после прибытия в страну. Об этом 28 августа пишет местное издание NewsMaker.



Согласно решению Нацкомиссии по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении, въезд в Молдову без последующей самоизоляции разрешен иностранцам из стран, где регистрируют менее 50 случаев заражения на 100 тыс. человек. Россию отнесли к таким государствам. В красную зону внесли 27 стран — от Украины до США и Эквадора.

