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28.08.2020 23:44
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Молдавию открывают для россиян без ограничений, хотя чрезвычайное положение в стране из-за коронавируса продлили до середины сентября

Молдавские власти внесли Россию в список государств «зеленой зоны», гражданам которых не надо находиться в самоизоляции после прибытия в страну. Об этом 28 августа пишет местное издание NewsMaker.

Согласно решению Нацкомиссии по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении, въезд в Молдову без последующей самоизоляции разрешен иностранцам из стран, где регистрируют менее 50 случаев заражения на 100 тыс. человек. Россию отнесли к таким государствам. В красную зону внесли 27 стран — от Украины до США и Эквадора.

«Новые правила пересечения молдавской границы вступают в силу с 1 сентября. Запрет на въезд в Молдавию будет снят в том числе для граждан РФ», - заявила ТАСС пресс-секретарь пограничной полиции республики Раиса Новицки.

При этом ранее правительство Молдавии объявило о продлении чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения до 15 сентября.

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