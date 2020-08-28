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28.08.2020 19:27
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В Торонто произошла стрельба, есть раненые

Два человека получили ранения в результате стрельбы в районе Скарборо, который входит в агломерацию канадского Торонто, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CTV.

Инцидент произошел рядом с одним из ресторанов. Двое мужчин с серьезными огнестрельными ранениями были доставлены в больницу.

В результате оперативных действий стражам порядка удалось остановить автомобиль, в котором находились трое подозреваемых в причастности к стрельбе. В салоне машины было изъято огнестрельное оружие. Личности задержанных и пострадавших не раскрываются.

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Комментарии (2)

hal9000
Наркоманы из за дозы..там ихдофига
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