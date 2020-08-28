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28.08.2020 18:20
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На Большевиков пожарные приехали тушить квартиру, а нашли детей с признаками истощения

Задымление в квартире в Невском районе Петербурга стало поводом присмотреться к условиям жизни двух детей. С признаками истощения их нашли спасатели.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, полицию в квартиру на Большевиков около трёх часов дня 28 августа пригласили спасатели, которые приехали по вызову о возгорании. Вместо пожара разбираться пришлось с детьми двух и четырёх лет, у которых отметили признаки истощения, и неадекватными родителями, также находившимися в квартире.

В аппарате уполномоченного по правам ребёнка «Фонтанке» уточнили, что разбираются в случившемся, привлечены органы опеки. Проверку начала также прокуратура и полиция. «Решается вопрос о привлечении родителей данных детей к ответственности», — сообщают в полицейском главке.

По данным ГУ МЧС по Петербургу, заявка о возгорании из квартиры на проспекте Большевиков, 39, поступила в 14:46. Причиной задымления стала пригоревшая пища.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

dragvs
Зато государство не лезет в "дела семьи", скрепы.
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