Генпрокуратура разобралась быстро. Приватизация БСК прошла с нарушениями

Генпрокуратура России 28 августа сообщила о том, что выявила нарушения законодательства о приватизации в ходе проверки законности сделки, в результате которой государство утратило контроль над Башкирской содовой компанией (БСК).

«По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина Генеральной прокуратурой проверена законность отчуждения государственных акций предприятий содовой промышленности в Республике Башкортостан. В ходе проведенной проверки выявлены нарушения законодательства о приватизации. Переход прав на названные имущественные комплексы произведен помимо воли Российской Федерации», — говорится в сообщении.