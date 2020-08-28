Генпрокуратура разобралась быстро. Приватизация БСК прошла с нарушениями
Генпрокуратура России 28 августа сообщила о том, что выявила нарушения законодательства о приватизации в ходе проверки законности сделки, в результате которой государство утратило контроль над Башкирской содовой компанией (БСК).
«По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина Генеральной прокуратурой проверена законность отчуждения государственных акций предприятий содовой промышленности в Республике Башкортостан. В ходе проведенной проверки выявлены нарушения законодательства о приватизации. Переход прав на названные имущественные комплексы произведен помимо воли Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Генпрокуратура направила в Арбитражный суд Башкортостана иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения.
Кроме того, материалы проверки по фактам злоупотреблений направлены в СК РФ для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц региональных органов власти.
26 августа в ходе совещания с правительством президент России Владимир Путин рассказал, что в начале 2013 года, «абсолютно чудесным образом» через объединение компаний доля государства в «БСК» снизилась с 62% до 38%. После этого, отметил президент, приоритеты компании резко изменились. По его словам, акционеры практически не вкладывали денег в ее развитие и выводили их в офшоры. Путин поручил прокуратуру провести проверку законности сделки, в результате которой государство утратило контроль над крупнейшим производителем соды в стране.