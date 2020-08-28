В Ленобласти сгорели квартира и дачный дом. Погибли два человека
Люди погибли в пожарах в Выборгском и Кировском районах Ленинградской области. В одном случае пострадавший скончался в машине скорой помощи, во втором случае останки погибшего обнаружили на пепелище.
Как сообщает 28 августа 47news со ссылкой на областное управление МЧС, накануне вечером загорелась квартира в доме на улице Куйбышева. На место прибыли два пожарных расчета, которые за полчаса потушили пожар на площади 15 квадратных метров и вынесли из дома мужчину без сознания. Медики скорой помочь ему уже не смогли.
Ближе к полуночи пятницы в массиве Горы-1 Кировского района Ленобласти заполыхал по всей площади дачный дом на Березовой улице СНТ «Электросила-3». Два пожарных расчета за час справились с огнем.
По данным полиции, после тушения пожара на пепелище были обнаружены биологические останки, личность и пол погибшего устанавливаются.
Проводится проверка.