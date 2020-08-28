Люди погибли в пожарах в Выборгском и Кировском районах Ленинградской области. В одном случае пострадавший скончался в машине скорой помощи, во втором случае останки погибшего обнаружили на пепелище.



Как сообщает 28 августа 47news со ссылкой на областное управление МЧС, накануне вечером загорелась квартира в доме на улице Куйбышева. На место прибыли два пожарных расчета, которые за полчаса потушили пожар на площади 15 квадратных метров и вынесли из дома мужчину без сознания. Медики скорой помочь ему уже не смогли.

