В поселках Архангельской области появились талоны на воду. Гепрокуратура проводит проверку

Вода по талонам, которая появилась для жителей Архангельской области, привлекла внимание Генеральной прокуратуры, которая поручила местному надзорному ведомству провести проверку.



Как сообщили 28 августа в пресс-службе Генпрокуратуры, жители поселков Черная Курья, Дорожники, Динамо, Юрас и кооператива «Лето» в Архангельской области покупают питьевую воду по талонам, поскольку в этих населенных пунктах нет централизованных систем водоснабжения.



Руководитель пресс-службы компании «РВК-Архангельск», занимающейся подвозом воды, Константин Рудаков сообщил РИА Новости, что поселки отдаленные и по большей части в них живут дачники. До августа воду возили бесплатно, поскольку не было тарифа. Третьего августа агентство по тарифам и ценам Архангельской области выпустило постановление, в котором установили тариф на подвоз воды жителям отдаленных территорий — 353 рубля за 1 кубометр.

