Водитель BMW съехал в канаву возле жилых домов на Горском шоссе в Петербурге и попал в реанимацию. С ним были два пассажира, но не было прав.



Об аварии сообщает региональное управление ГИБДД. Водителя доставали из машины около десяти часов вечера 27 августа, он в тяжелом состоянии. Машина оказалась в кювете возле 77-го дома по Горскому шоссе на территории поселка Левашово. По словам местных жителей, в салоне были двое пассажиров, они не пострадали. Судя по кадрам, машина перевернулась на крышу и несколько метров проскользила по мокрой земле.