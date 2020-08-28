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28.08.2020 01:14
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В Левашово BMW перевернулся на крышу. Водитель лишен прав за пьяную езду

Водитель BMW съехал в канаву возле жилых домов на Горском шоссе в Петербурге и попал в реанимацию. С ним были два пассажира, но не было прав.

Об аварии сообщает региональное управление ГИБДД. Водителя доставали из машины около десяти часов вечера 27 августа, он в тяжелом состоянии. Машина оказалась в кювете возле 77-го дома по Горскому шоссе на территории поселка Левашово. По словам местных жителей, в салоне были двое пассажиров, они не пострадали. Судя по кадрам, машина перевернулась на крышу и несколько метров проскользила по мокрой земле.

В дорожной полиции уточняют, что 32-летний водитель ранее на полтора года был лишен прав. Причина – вождение в нетрезвом виде.

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