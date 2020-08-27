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27.08.2020 18:02
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ДТП с фурой полностью перекрыло съезд с КАД на Таллинское шоссе. Ждут спецтехнику

На юге кольцевой автодороги Петербурга в вечерний час пик движение затруднила авария с большегрузом. Фура полностью перегородила один из съездов.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 17:15 27 августа на развязке с Таллинским шоссе, на съезде с внешнего кольца в Петербург, развернуло фуру. В результате проезд оказался полностью перекрыт.

В настоящее время на месте ДТП находятся представители эксплуатирующей подрядной организации, вызвана спецтехника для эвакуации поврежденного грузовика. Водителей просят выбирать другие маршруты.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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