На юге кольцевой автодороги Петербурга в вечерний час пик движение затруднила авария с большегрузом. Фура полностью перегородила один из съездов.



Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 17:15 27 августа на развязке с Таллинским шоссе, на съезде с внешнего кольца в Петербург, развернуло фуру. В результате проезд оказался полностью перекрыт.

В настоящее время на месте ДТП находятся представители эксплуатирующей подрядной организации, вызвана спецтехника для эвакуации поврежденного грузовика. Водителей просят выбирать другие маршруты.