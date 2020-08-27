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27.08.2020 16:30
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Владимир Путин открыл основной участок автодороги «Таврида». Но полностью завершить ее строительство планируют через три года

Владимир Путин 27 августа официально открыл основной участок трассы «Таврида», соединяющий Керчь и Севастополь.

«Мы смогли завершить долгий труд открытием замечательной трассы «Таврида». Дорога, трасса, по которой сегодня проехал президент Российской Федерации, заслуживает самой высокой оценки», — заявил на открытии министр транспорта Евгений Дитрих.

Движение по четырем полосам открыто на пятом, шестом и седьмом этапах в обход Симферополя, — уточнил «Крыминформ» со ссылкой на источник в правительстве Крыма.

Новопостроенную трассу сразу же опробовал за рулем Владимир Путин, проехав по пятому участку, а Евгений Дитрих отметил, что дорога достойна «самой высокой оценки».

Строительство трассы «Таврида», соединяющей Керчь — Симферополь — Севастополь, началось в мае 2017 года. Оно должно пройти в два этапа: первый — с начала работ и до декабря 2020 года, в рамках которого уже проложена трасса от Керчи до Севастополя; второй — ввод в эксплуатацию 8-го участка дороги — двухуровневой развязки на пересечении с дорогой Ялта — Севастополь. Стоимость строительства трассы оценивается в 166 млрд. рублей.

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Комментарии (9)

local_5e4d8cf621bfb
Это как с вакциной.
Агроном аэродрома
"В декабре полная сдача дороги." - метро в Питере тоже открывают по станции раз в три месяца. Ага.
aboris
Фонтанка, какие 3-года! 3 месяца! В декабре полная сдача дороги.
В течении следующего года окончание реконструкции участка до развязки с шоссе Ялта-Севастополь, но основной маршрут от Керчи до Севастополя будет полностью открыт уже в декабре.
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