Семьянин с Бухарестской обеспечивал округу травами от стресса. Урожай собрала полиция
Полицейские задержали жителя Фрунзенского района Петербурга, организовавшего нелегальный агробизнес в собственной квартире. Заработок на ботанике рассекретил разговорчивый клиент.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 27 августа, на предполагаемого торговца наркотиками вышли, раскрутив цепочку «покупатель-продавцы». Мужчину с 40 граммами вызывающего зависимость вещества задержали весной: средство от стресса, как выяснили следователи, он приобрёл.
Рассадник запрещённых растений обнаружили в квартире на Бухарестской. Плантация располагалась в отдельной комнате, в соседней обитал 30-летний петербуржец с сожительницей и полуторагодовалым ребёнком.
Мужчину задержали, из квартиры вынесли 65 горшков с ростками наркосодержащего растения, два пакета с растительным веществом, восемь пакетов с сухим удобрением и шесть бутылок с жидким. Разбираться с урожаем и инструментами будут эксперты, в полиции готовятся возбудить уголовное дело.