Семьянин с Бухарестской обеспечивал округу травами от стресса. Урожай собрала полиция

Полицейские задержали жителя Фрунзенского района Петербурга, организовавшего нелегальный агробизнес в собственной квартире. Заработок на ботанике рассекретил разговорчивый клиент.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 27 августа, на предполагаемого торговца наркотиками вышли, раскрутив цепочку «покупатель-продавцы». Мужчину с 40 граммами вызывающего зависимость вещества задержали весной: средство от стресса, как выяснили следователи, он приобрёл.



Рассадник запрещённых растений обнаружили в квартире на Бухарестской. Плантация располагалась в отдельной комнате, в соседней обитал 30-летний петербуржец с сожительницей и полуторагодовалым ребёнком.

