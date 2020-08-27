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27.08.2020 09:50
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Семьянин с Бухарестской обеспечивал округу травами от стресса. Урожай собрала полиция

Полицейские задержали жителя Фрунзенского района Петербурга, организовавшего нелегальный агробизнес в собственной квартире. Заработок на ботанике рассекретил разговорчивый клиент.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 27 августа, на предполагаемого торговца наркотиками вышли, раскрутив цепочку «покупатель-продавцы». Мужчину с 40 граммами вызывающего зависимость вещества задержали весной: средство от стресса, как выяснили следователи, он приобрёл.

Рассадник запрещённых растений обнаружили в квартире на Бухарестской. Плантация располагалась в отдельной комнате, в соседней обитал 30-летний петербуржец с сожительницей и полуторагодовалым ребёнком.

Мужчину задержали, из квартиры вынесли 65 горшков с ростками наркосодержащего растения, два пакета с растительным веществом, восемь пакетов с сухим удобрением и шесть бутылок с жидким. Разбираться с урожаем и инструментами будут эксперты, в полиции готовятся возбудить уголовное дело.

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Комментарии (2)

Piter Russo
Так что он выращивал то? Ромашку аптечную? Базилик? Пустырник?
Мелиссу? Зверобой? Лаванду? Шафран? Лимонник китайский?
это все травы от стресса)
"вызывающего зависимость вещества" - Фонтанка, может хватит позорится?
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