Как сообщает 27 августа пресс-служба ЗВО, тактический эпизод прошёл в рамках двустороннего командно-штабного учения с Балтийским флотом и общевойсковой армией, которое началось на западе России. В нём участвуют в общей сложности более 6 тысяч военнослужащих и 1,5 тысячи единиц техники.

На Гогланд с быстроходных катеров высадились морские пехотинцы, имитировавшие условного противника, и захватили побережье. Им противостояли мотострелковые подразделения. Они отбили нападение, выполнив уникальный манёвр – вертикальный аэромобильный охват на вертолётах Ми-8.