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27.08.2020 08:38
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ЗВО показывает, как на Гогланде стреляли и дымили. Защитники выполнили редкий манёвр на Ми-8

Военнослужащие Западного военного округа на территории Ленинградской области провели противодесантную оборону острова Гогланд в акватории Финского залива.

Кадр из видео пресс-службы ЗВО
Кадр из видео пресс-службы ЗВО
Кадр из видео пресс-службы ЗВО
Кадр из видео пресс-службы ЗВО
Кадр из видео пресс-службы ЗВО
Кадр из видео пресс-службы ЗВО

Как сообщает 27 августа пресс-служба ЗВО, тактический эпизод прошёл в рамках двустороннего командно-штабного учения с Балтийским флотом и общевойсковой армией, которое началось на западе России. В нём участвуют в общей сложности более 6 тысяч военнослужащих и 1,5 тысячи единиц техники.

На Гогланд с быстроходных катеров высадились морские пехотинцы, имитировавшие условного противника, и захватили побережье. Им противостояли мотострелковые подразделения. Они отбили нападение, выполнив уникальный манёвр – вертикальный аэромобильный охват на вертолётах Ми-8.

пресс-служба ЗВО

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Комментарии (11)

вертикальный аэромобильный охват - это просто высадка дисанта где-то сбоку. Ничего уникального или хотя бы сложного в этом нет. Фонтанке стоит поменьше цитировать армейские говно-пресс-релизы и побольше думать головой!
193121
Когда Гогланд был финским - там был курорт. А в России - военный полигон.
ushkuinik
Так захватили или отбили ? Новая тактика от женеральки Шойгу С.К. ?
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