В порту Приморска на причал «Транснефти» навалился танкер под флагом Португалии

В ходе отшвартовки танкера Nordindependence под флагом Португалии в порту Приморска произошло повреждение гидротехнических сооружений — пала П-28 и технологического оборудования причала. Об этом 26 августа со ссылкой на администрацию портов Балтийского моря сообщает 47news.



По информации издания, судно было задержано «вплоть до предоставления достаточного обеспечения в форме и на условиях, приемлемых для ООО «Приморский торговый порт»». Данное распоряжение действительно в течение 72 часов.



Собственником повреждённого причала числится «Транснефть». Советник президента компании, генерала ФСБ Николая Токарева, отказался отвечать на вопросы 47news.

