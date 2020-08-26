FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +16
75.54р89.23р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
26.08.2020 21:35
3
Печать

В порту Приморска на причал «Транснефти» навалился танкер под флагом Португалии

В ходе отшвартовки танкера Nordindependence под флагом Португалии в порту Приморска произошло повреждение гидротехнических сооружений — пала П-28 и технологического оборудования причала. Об этом 26 августа со ссылкой на администрацию портов Балтийского моря сообщает 47news.

По информации издания, судно было задержано «вплоть до предоставления достаточного обеспечения в форме и на условиях, приемлемых для ООО «Приморский торговый порт»». Данное распоряжение действительно в течение 72 часов.

Собственником повреждённого причала числится «Транснефть». Советник президента компании, генерала ФСБ Николая Токарева, отказался отвечать на вопросы 47news.

Танкер Nordindependence был спущен на воду в 2018 году. Судно приписано к порту Мадейра и работает под флагом Португалии. Его владелец — нидерландская фирма Reederei Nord BV, а собственник — Nordindependence Shipping Management BV. Танкер зашёл в Приморск впервые в своей истории, на погрузку он встал ночью 25 августа.

Ранее подобный инцидент произошёл в приморском порту осенью 2016 года, когда при швартовке следовавшего под флагом Греции танкера Delta Pioneer к причалу №1 у сопровождавшего его буксира «Посейдон» оборвался буксировочный трос. В результате корма судна навалилась на конструкцию причала, что привело к повреждениям эстакады и его пала.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

AEG
"Советник президента компании, генерала ФСБ Николая Токарева..." ©

"Я пил вчера у генерала ФСБ,
Он был могуч, как вся его квартира..." © Юра-музыкант.
Доверчивый_5e4ce296a0900
Нефтеналивные терминалы в Приморске и Высоцке уже сейчас убили зкологию в Выбогском залие. Масштабная катастрофа с разливом нефти неизбежна. Причина - жадность циничных чекистов.
Fjfef
Кто сломал тот платит)....морской закон
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний