В порту Приморска на причал «Транснефти» навалился танкер под флагом Португалии
В ходе отшвартовки танкера Nordindependence под флагом Португалии в порту Приморска произошло повреждение гидротехнических сооружений — пала П-28 и технологического оборудования причала. Об этом 26 августа со ссылкой на администрацию портов Балтийского моря сообщает 47news.
По информации издания, судно было задержано «вплоть до предоставления достаточного обеспечения в форме и на условиях, приемлемых для ООО «Приморский торговый порт»». Данное распоряжение действительно в течение 72 часов.
Собственником повреждённого причала числится «Транснефть». Советник президента компании, генерала ФСБ Николая Токарева, отказался отвечать на вопросы 47news.
Танкер Nordindependence был спущен на воду в 2018 году. Судно приписано к порту Мадейра и работает под флагом Португалии. Его владелец — нидерландская фирма Reederei Nord BV, а собственник — Nordindependence Shipping Management BV. Танкер зашёл в Приморск впервые в своей истории, на погрузку он встал ночью 25 августа.
Ранее подобный инцидент произошёл в приморском порту осенью 2016 года, когда при швартовке следовавшего под флагом Греции танкера Delta Pioneer к причалу №1 у сопровождавшего его буксира «Посейдон» оборвался буксировочный трос. В результате корма судна навалилась на конструкцию причала, что привело к повреждениям эстакады и его пала.