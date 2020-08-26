Пенсионерка скончалась под колесами автомобиля во Фрунзенском районе Петербурга днем 26 августа. Женщина попала под сдававшую назад машину.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, наезд произошел около 16:20 у дома 51 по проспекту Славы. 53-летний мужчина на грузовой «ГАЗели», двигаясь задним ходом по тротуару, сбил 73-летнюю женщину.

В результате ДТП пенсионерка от полученных травм скончалась на месте. По факту произошедшего ГИБДД ведет проверку.