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26.08.2020 17:48
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Грузовой фургон задавил пожилую женщину на тротуаре проспекта Славы

Пенсионерка скончалась под колесами автомобиля во Фрунзенском районе Петербурга днем 26 августа. Женщина попала под сдававшую назад машину.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, наезд произошел около 16:20 у дома 51 по проспекту Славы. 53-летний мужчина на грузовой «ГАЗели», двигаясь задним ходом по тротуару, сбил 73-летнюю женщину.

В результате ДТП пенсионерка от полученных травм скончалась на месте. По факту произошедшего ГИБДД ведет проверку.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (8)

bluxer
Здравствуйте, магазины шаговой доступности.
Kezevo
Не первый случай уже такой , какого рожна он там делал ? Пусть прсидит теперь подумает.
local_5e4d8cf621bfb
Опять дадут условочку и прав лишат на пару лет. А потом опять:гуляй,Вася!
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