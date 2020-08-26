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26.08.2020 14:46
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На трассе М-11 у фуры со стройматериалами взорвалось колесо. Машина улетела в отбойник

Большегруз, перевозивший стройматериалы, «разложился» на скоростной трассе М-11 «Нева» в Новгородской области. К аварии привела техническая неполадка.

Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на УГИБДД по Новгородской области, ДТП произошло около 13:00 26 августа на 499-м километре платной трассы М-11. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» уточняют, что в направлении Петербурга.

По предварительным данным, у грузовика Volvo с полуприцепом по неустановленной причине взорвалось колесо. В результате 54-летний водитель не справился с управлением и машина врезалась в металлическое барьерное ограждение.

На кадрах с места ДТП видно, что грузовик получил серьезные повреждения. Груз из развороченного прицепа вывалился на дорогу. Водитель, по данным ГИБДД, получил ушиб грудной клетки. Медики осмотрели мужчину на месте.

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Комментарии (1)

мухомор
Подойдите к любой фуре и посмотрите на состояние колёс. Особенно на 2-3 оси и полуприцепе. Они всегда убитые. Состояние убитости разное, от 90% износа до голых кордов или отстегивающейся наварки. Они профессионалы. Пока колесо круглое - можно ездить. Здоровье и жизни окружающих ничто.
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