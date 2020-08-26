На трассе М-11 у фуры со стройматериалами взорвалось колесо. Машина улетела в отбойник
Большегруз, перевозивший стройматериалы, «разложился» на скоростной трассе М-11 «Нева» в Новгородской области. К аварии привела техническая неполадка.
Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на УГИБДД по Новгородской области, ДТП произошло около 13:00 26 августа на 499-м километре платной трассы М-11. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» уточняют, что в направлении Петербурга.
По предварительным данным, у грузовика Volvo с полуприцепом по неустановленной причине взорвалось колесо. В результате 54-летний водитель не справился с управлением и машина врезалась в металлическое барьерное ограждение.
На кадрах с места ДТП видно, что грузовик получил серьезные повреждения. Груз из развороченного прицепа вывалился на дорогу. Водитель, по данным ГИБДД, получил ушиб грудной клетки. Медики осмотрели мужчину на месте.