В Берлине запретили демонстрации противников коронавирусных ограничений
Власти Берлина 26 августа запретили демонстрацию противников коронавирусных ограничений, которая была намечена на ближайшую субботу, 29 августа.
Запрет обоснован тем, что митингующие ожидаемо нарушат карантинные меры, социальное дистанцирование и масочный режим, как уже случилось на подобной акции 1 августа 2020 года, сообщают власти столицы ФРГ. Они подчеркивают, что тогда «участники сознательно игнорировали существующие правила гигиены и соответствующие требования».
Сенатор Берлина по внутренним делам Андреас Гейзель приветствовал это решение: «Это решение не против свободы собраний, а в пользу защиты от инфекций. Мы все еще находимся в разгаре пандемии с растущим числом заражений. Вы не можете этого отрицать. Поэтому мы должны взвесить основное право на свободу собраний и право на неприкосновенность жизни. Мы выбрали жизнь. Свобода собраний не означает отмены закона», — сказал Андреас Гейзель.
Ich begrüße die Entscheidung der Versammlungsbehörde mehrere Demonstrationen, die am kommenden Wochenende in Berlin...Опубликовано Andreas Geisel Среда, 26 августа 2020 г.
Последняя крупная акция против коронавирусных ограничений прошла в германской столице 1 августа. В ней приняли участие 20 тыс. человек. Большинство не придерживались установленных правил и не соблюдали дистанцию в полтора метра.
За последние сутки в стране COVID-19 заразились 1 576 человек, такие темпы фиксировались в ФРГ в мае. Всего инфекция диагностирована у 236 429 человек.