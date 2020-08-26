В Берлине запретили демонстрации противников коронавирусных ограничений

Власти Берлина 26 августа запретили демонстрацию противников коронавирусных ограничений, которая была намечена на ближайшую субботу, 29 августа.

Запрет обоснован тем, что митингующие ожидаемо нарушат карантинные меры, социальное дистанцирование и масочный режим, как уже случилось на подобной акции 1 августа 2020 года, сообщают власти столицы ФРГ. Они подчеркивают, что тогда «участники сознательно игнорировали существующие правила гигиены и соответствующие требования».

Сенатор Берлина по внутренним делам Андреас Гейзель приветствовал это решение: «Это решение не против свободы собраний, а в пользу защиты от инфекций. Мы все еще находимся в разгаре пандемии с растущим числом заражений. Вы не можете этого отрицать. Поэтому мы должны взвесить основное право на свободу собраний и право на неприкосновенность жизни. Мы выбрали жизнь. Свобода собраний не означает отмены закона», — сказал Андреас Гейзель.