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26.08.2020 09:32
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В Пекине не осталось пациентов с коронавирусной инфекцией

В столице Китая больше нет пациентов с коронавирусом. Последних выздоровевших человек выписали из больницы, сообщил 26 августа комитет по вопросам здравоохранения Пекина.

«Пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» в Пекине не осталось», — говорится в сообщении.

По информации комитета, четыре пациента с коронавирусом были приняты в госпитале «Дитань» 27 июля. Их состояние оценивалось как «стабильное». 26 августа последних двух пациентов выписали из больницы.

Национальная комиссия здравоохранения КНР сообщила, что на материковой части страны зафиксированы 15 новых случаев коронавирусной инфекции.

В июне вспышка коронавируса была зафиксирована на пекинском оптовом рынке «Синьфади». Торговый зал закрыли, а в районе вокруг рынка ввели жесткий контроль.

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