FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +16
74.51р88.06р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
25.08.2020 21:50
1
Печать

Протоиерей Смирнов покинул пост главы комиссии РПЦ по делам семьи

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) постановил освободить протоиерея Дмитрия Смирнова от обязанностей главы председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Решение опубликовано в журнале заседания Священного синода от 25 августа.

«Освободить протоиерея Димитрия Смирнова от должности председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства согласно поданному прошению и выразить протоиерею Димитрию Смирнову благодарности за понесенные труды по созданию и организации деятельности Комиссии», — говорится в сообщении.

РПЦ отмечает, что Смирнов подал рапорт о затруднительности для него продолжать исполнять указанную должность по состоянию здоровья.

Одновременно с этим Синод назначил новым председателем патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священника Феодора Лукьянова, клирика города Москвы. Дмитрий Смирнов будет ее почетным председателем.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Vurgagain
Конечно, по состоянию здоровья...
Молодец Смирнов - не смог смириться с лицемерием - сам ушел.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний