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25.08.2020 19:27
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В СКА может заиграть нападающий клуба НХЛ «Нэшвилл Предаторз»

Российский нападающий клуба НХЛ «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин может продолжить карьеру в СКА.

Он провел встречу с вице-президентом клуба Романом Ротенбергом, сообщил в Instagram агент игрока Шуми Бабаев.

23-летний Тренин родился в Челябинске. Там же начал заниматься хоккеем. В 2008–2014 годах выступал в различных турнирах для соответствующих возрастных групп в составе «Трактора». В сезоне-2013/14 в составе «Белых медведей» выступал в МХЛ. В 2014 году выехал в Канаду. Выступал в «Гатино Олимпикс», играющий в QMJHL. В плей-офф сезона-2015/16 дебютировал в AHL в составе «Милуоки Эдмиралс» — фарм-клубе «Нэшвилл Предаторз», выбравшей Тренина на драфте 2015 года. С прошлого года — игрок «Нэшвилл Предаторз».

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