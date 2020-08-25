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25.08.2020 19:18
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Названы первые москвичи, которых вакцинируют от COVID-19

Столичные работники скорой помощи первыми получат вакцину от коронавируса после ее поступления в Москву, сообщил РИА «Новости» главный врач ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова» департамента здравоохранения Москвы Николай Плавунов.

Накануне радио Sputnik сообщило, что вакцина от коронавируса в ближайшее время небольшими партиями поступит в столицу.

«Учитывая размер пандемии, все должны прививаться от коронавируса. Но поскольку работники здравоохранения относятся к группе первого, особого риска, конечно, мы планируем это делать, как только вакцина поступит в массовое производство», — указал собеседник агентства.

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Комментарии (2)

Иван 2пырьев
Надо начинать с ГД и СФ, их потеря будет незаметна для государства и общества
Чёрт Опасный
А вот это верное решение!
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