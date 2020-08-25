«Локдауна желательно избежать». Смольный рассказал, какие ограничения введет на второй волне коронавируса

По его словам, на прошлой неделе состоялось совещание с Роспотребнадзором, по итогам которого был решено провести мобилизацию сразу по нескольким направлениям. К примеру, комздрав получил поручение губернатора подготовить план маршрутизации пациентов. «Прямой симметрии [с ситуацией на пике пандемии] не будет, так как есть еще грипп. Не все койки один в один будут участвовать [в лечении больных коронавирусом], часть коек и клиник должна быть предусмотрена для лечения пневмонии, которая вызвана не ковидом», — пояснил Евгений Елин.

Обсуждается и вопрос о введении новых ограничений. «Локдауна желательно избежать», — сказал вице-губернатор. Но если заболеваемость будет расти, ужесточать режим все же придется. Сейчас Смольный ждет от федерального Роспотребнадзора рекомендации, при каком значении распространения заболевания и наличия свободных коек вводить те или иные запреты. Параллельно комитет по экономической политике и стратегическому планированию разрабатывает план введения ограничительных мер и просчитывает возможные экономические последствия. Вероятнее всего, в первую очередь будут запрещать то, что позже всего разрешили, — например, работу ТЦ и ресторанов. Будет ли план-график в этот раз публичным или снова останется документом для внутреннего пользования, пока не решено.

Подробнее о том, как Смольный готовится к встрече второй волны, читайте в материале «Фонтанки».