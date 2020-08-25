«Локдауна желательно избежать». Смольный рассказал, какие ограничения введет на второй волне коронавируса
Смольный составляет план введения новых коронавирусных ограничений для борьбы со второй волной пандемии. Об этом «Фонтанке» рассказал 25 августа вице-губернатор Петербурга Евгений Елин.
По его словам, на прошлой неделе состоялось совещание с Роспотребнадзором, по итогам которого был решено провести мобилизацию сразу по нескольким направлениям. К примеру, комздрав получил поручение губернатора подготовить план маршрутизации пациентов. «Прямой симметрии [с ситуацией на пике пандемии] не будет, так как есть еще грипп. Не все койки один в один будут участвовать [в лечении больных коронавирусом], часть коек и клиник должна быть предусмотрена для лечения пневмонии, которая вызвана не ковидом», — пояснил Евгений Елин.
Обсуждается и вопрос о введении новых ограничений. «Локдауна желательно избежать», — сказал вице-губернатор. Но если заболеваемость будет расти, ужесточать режим все же придется. Сейчас Смольный ждет от федерального Роспотребнадзора рекомендации, при каком значении распространения заболевания и наличия свободных коек вводить те или иные запреты. Параллельно комитет по экономической политике и стратегическому планированию разрабатывает план введения ограничительных мер и просчитывает возможные экономические последствия. Вероятнее всего, в первую очередь будут запрещать то, что позже всего разрешили, — например, работу ТЦ и ресторанов. Будет ли план-график в этот раз публичным или снова останется документом для внутреннего пользования, пока не решено.
Подробнее о том, как Смольный готовится к встрече второй волны, читайте в материале «Фонтанки».