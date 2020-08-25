Зеленский распорядился упростить въезд в страну для белоруссов

Президент Украины считает необходимым смягчить условия въезда в страну для граждан соседней Белоруссии.
«Думаю, что надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам», — цитирует 25 августа заявление Владимира Зеленского сайт президента.
Украинский лидер отметил, что эта тема «деликатная», поэтому нужно учитывать все аспекты. Он заверил, что в соседней стране «крайне напряженная внутриполитическая ситуация».
Накануне Зеленский призвал белорусское руководство провести повторные выборы.