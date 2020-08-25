«Это просто переходит иногда всякие границы». Путин потребовал взять под контроль деятельность коллекторов

Деятельность коллекторов в России необходимо взять под контроль. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым 25 августа.

«То, с чем люди иногда сталкиваются при работе коллекторских организаций <...>, это просто переходит иногда всякие границы, поэтому это нужно совершенно точно брать под контроль», — сказал президент.

В ответ Аристов пообещал «в кратчайшие сроки» представить предложения по увеличению численности сотрудников и финансирования ФССП.