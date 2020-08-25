Как сообщает «Интерфакс» , прекращено движение троллейбусов по последним шести троллейбусным маршрутам в Москве: №№ м4 , 28, 59, 60, 64 и 72. С 25 августа по маршруту № м4 ездят электробусы, а по остальным, которые теперь называются №№ т28 , т59, т60, т64 и т72, запущены автобусы.

Спустя 85 лет в Москве прекратилось движение троллейбусов. Во вторник, 25 августа, на автобусы и электробусы перевели последние регулярные маршруты. «В знак уважения» в столице оставят только один маршрут, по которому пустят ретротроллейбусы.

«Решение постепенно отказываться от троллейбусного сообщения далось нам непросто, но мы понимаем — это шаг вперёд. Будущее за инновационным электрическим транспортом. Когда-то точно так же популярную конку в столице сменил новый на тот момент вид транспорта — трамвай. Постепенно электробусных маршрутов будет всё больше», — сказал гендиректор ГУП «Мосгортранс» Леонид Антонов.

По его словам, в столичном парке сейчас имеется 450 электробусов. До конца 2020 года планируется увеличить их количество до 600, а к 2024 году должно стать более 2600. На сегодняшний день в Москве действуют 36 электробусных маршрутов.

А «в знак уважения к троллейбусу» было решено оставить в Москве один троллейбусный маршрут навсегда — от Комсомольской площади до Новорязанской улицы, добавил Антонов. На Новорязанской улице в июне 1937 года открылся второй троллейбусный парк, а скоро в этом районе заработает Музей транспорта Москвы. Маршрут планируется обкатать в сентябре, после чего по нему запустят два ретротроллейбуса.