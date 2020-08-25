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25.08.2020 13:57
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Москва попрощалась с троллейбусами, их окончательно сменили автобусы и электробусы

Фото: ГУП «Мосгортранс»

Спустя 85 лет в Москве прекратилось движение троллейбусов. Во вторник, 25 августа, на автобусы и электробусы перевели последние регулярные маршруты. «В знак уважения» в столице оставят только один маршрут, по которому пустят ретротроллейбусы.

Как сообщает «Интерфакс», прекращено движение троллейбусов по последним шести троллейбусным маршрутам в Москве: №№ м4, 28, 59, 60, 64 и 72. С 25 августа по маршруту № м4 ездят электробусы, а по остальным, которые теперь называются №№ т28, т59, т60, т64 и т72, запущены автобусы.

«Решение постепенно отказываться от троллейбусного сообщения далось нам непросто, но мы понимаем — это шаг вперёд. Будущее за инновационным электрическим транспортом. Когда-то точно так же популярную конку в столице сменил новый на тот момент вид транспорта — трамвай. Постепенно электробусных маршрутов будет всё больше», — сказал гендиректор ГУП «Мосгортранс» Леонид Антонов.

По его словам, в столичном парке сейчас имеется 450 электробусов. До конца 2020 года планируется увеличить их количество до 600, а к 2024 году должно стать более 2600. На сегодняшний день в Москве действуют 36 электробусных маршрутов.

А «в знак уважения к троллейбусу» было решено оставить в Москве один троллейбусный маршрут навсегда — от Комсомольской площади до Новорязанской улицы, добавил Антонов. На Новорязанской улице в июне 1937 года открылся второй троллейбусный парк, а скоро в этом районе заработает Музей транспорта Москвы. Маршрут планируется обкатать в сентябре, после чего по нему запустят два ретротроллейбуса.

Фото: ГУП «Мосгортранс»

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Комментарии (53)

Zloi_prohozhiy
недоумки, голосующие против трамваев, удивляют каждый раз.
Трамвай, кроме экологичности, хорош тем, что к нему можно подцепить столько вагонов, сколько требуют реалии. А по поводу грохота - трамваи в современных городах давно стали бесшумным видом транспорта. И надо реконструировать сеть в СПБ, а не убирать этот вид ОТ из города.
Barmaley_5e4d0211d3423
"В 1987 году в Книгу рекордов Гинесса попала трамвайная сеть Ленинграда.
Надо отметить, что было два рекорда.

Во-первых, к концу 80-х в городе на Неве была самая протяженная в мире сеть трамвайный путей — 600 км.

Во-вторых, на Васильевском острове на углу 8-й - 9-й линий и Среднего проспекта находился перекресток трамвайных миров."

Уникальность этой развязки заключалась в её транспортной сложности: 16 стрелок, 12 направлений на одном перекрестке, радиус поворота минимальный — 30 метров. Здесь трамваи, подъезжая с любой из четырех сторон, могли ехать в любом направлении: прямо, налево, направо. Водителю нужно было лишь включить поворотник, а перевод стрелок осуществлял оператор, дежуривший в эркере дома 39/42 на углу Среднего пр./9-й линии. Похоже, именно здесь утвердилось правило: трамвай всегда прав.

В 2002 году от переизбытка усердия очистить город от электротранспорта, дабы тот не мешал автомобилистам, трамвайные пути на 8-й - 9-й линии сняли. "
(с)
***_555
Идиотизм. Лишь бы Беглов не спопугайничал.
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