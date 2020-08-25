Москва попрощалась с троллейбусами, их окончательно сменили автобусы и электробусы
Спустя 85 лет в Москве прекратилось движение троллейбусов. Во вторник, 25 августа, на автобусы и электробусы перевели последние регулярные маршруты. «В знак уважения» в столице оставят только один маршрут, по которому пустят ретротроллейбусы.
Как сообщает «Интерфакс», прекращено движение троллейбусов по последним шести троллейбусным маршрутам в Москве:
«Решение постепенно отказываться от троллейбусного сообщения далось нам непросто, но мы понимаем — это шаг вперёд. Будущее за инновационным электрическим транспортом. Когда-то точно так же популярную конку в столице сменил новый на тот момент вид транспорта — трамвай. Постепенно электробусных маршрутов будет всё больше», — сказал гендиректор ГУП «Мосгортранс» Леонид Антонов.
По его словам, в столичном парке сейчас имеется 450 электробусов. До конца 2020 года планируется увеличить их количество до 600, а к 2024 году должно стать более 2600. На сегодняшний день в Москве действуют 36 электробусных маршрутов.
А «в знак уважения к троллейбусу» было решено оставить в Москве один троллейбусный маршрут навсегда — от Комсомольской площади до Новорязанской улицы, добавил Антонов. На Новорязанской улице в июне 1937 года открылся второй троллейбусный парк, а скоро в этом районе заработает Музей транспорта Москвы. Маршрут планируется обкатать в сентябре, после чего по нему запустят два ретротроллейбуса.