«Ласточки» вернутся на маршрут между Петербургом и Петрозаводском в полном объёме 1 сентября

«Ласточки» будут «летать» между Петрозаводском и Санкт-Петербургом в дважды в сутки с 1 сентября. О возвращении в прежнему объему перевозок сообщает 24 августа пресс-служба РЖД.

График курсирования, который действовал также до ограничительных мер, выглядит следующим образом: из Петербурга поезда будут отправляться в 06:32 и 18:00 (прибытие в 11:50 и 22:57 соответственно), а из Петрозаводска — в 06:36 и 18:00 (в Северную столицу пассажиры будут доставлены в 12:00 и 22:56).



«Ласточка» будет останавливаться на станциях Волховстрой, Лодейное Поле и Свирь.