«Белоруссия — это не Украина». Тихановская пообещала сохранить экономические связи с Россией в случае прихода оппозиции к власти
Белоруссия будет продолжать поддерживать тесные экономические связи с Россией даже в случае прихода оппозиции к власти. Такое мнение бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская высказала в интервью французскому публицисту и философу Бернар-Анри Леви для Le Journal du Dimanche.
«Совершенно очевидно, что Россия — наш сосед. И что Белоруссия поддерживает коммерческие связи с РФ, причем даже в больших объемах, чем с Европейским союзом», — сказала Тихановская. Причины оппозиционер не стала называть, сославшись на то, что она «не экономист и не политик». «Но могу заверить, что никто не будет выступать против такой ситуации, в том числе и я», — подчеркнула она.
«И я уверена, что никто не сделает поворота на 180 градусов. Потому что Белоруссия — это не Украина», — заявила Тихановская.
При этом от Запада белорусская оппозиция ожидает поддержки. «А также того, что вы поможете нам убедить Лукашенко, что его время вышло, что ему пора уходить», — добавила она.
Массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, которая официально получила лишь 10,9%. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
Новых выборов в Белоруссии добивается координационный совет оппозиции. Генпрокуратура трактовала это по статье белорусского Уголовного кодекса о захвате власти.