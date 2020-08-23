«Белоруссия — это не Украина». Тихановская пообещала сохранить экономические связи с Россией в случае прихода оппозиции к власти

Белоруссия будет продолжать поддерживать тесные экономические связи с Россией даже в случае прихода оппозиции к власти. Такое мнение бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская высказала в интервью французскому публицисту и философу Бернар-Анри Леви для Le Journal du Dimanche.

«Совершенно очевидно, что Россия — наш сосед. И что Белоруссия поддерживает коммерческие связи с РФ, причем даже в больших объемах, чем с Европейским союзом», — сказала Тихановская. Причины оппозиционер не стала называть, сославшись на то, что она «не экономист и не политик». «Но могу заверить, что никто не будет выступать против такой ситуации, в том числе и я», — подчеркнула она.

