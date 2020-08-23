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23.08.2020 12:47
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«Белоруссия — это не Украина». Тихановская пообещала сохранить экономические связи с Россией в случае прихода оппозиции к власти

Белоруссия будет продолжать поддерживать тесные экономические связи с Россией даже в случае прихода оппозиции к власти. Такое мнение бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская высказала в интервью французскому публицисту и философу Бернар-Анри Леви для Le Journal du Dimanche.

«Совершенно очевидно, что Россия — наш сосед. И что Белоруссия поддерживает коммерческие связи с РФ, причем даже в больших объемах, чем с Европейским союзом», — сказала Тихановская. Причины оппозиционер не стала называть, сославшись на то, что она «не экономист и не политик». «Но могу заверить, что никто не будет выступать против такой ситуации, в том числе и я», — подчеркнула она.

«И я уверена, что никто не сделает поворота на 180 градусов. Потому что Белоруссия — это не Украина», — заявила Тихановская.

При этом от Запада белорусская оппозиция ожидает поддержки. «А также того, что вы поможете нам убедить Лукашенко, что его время вышло, что ему пора уходить», — добавила она.

Массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, которая официально получила лишь 10,9%. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

Новых выборов в Белоруссии добивается координационный совет оппозиции. Генпрокуратура трактовала это по статье белорусского Уголовного кодекса о захвате власти.

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Комментарии (25)

Wuhan Proletarian
Не сильно повезло оппозиции Беларуси с лидером.
Будь, к примеру, Крупская вождем мирового пролетариата, то до сих пор пели бы "Боже царя храни!"
260675881
БеларусьНаш!
Pilat
Да всё гораздо проще.
Она может думать, всё что угодно.
Но её западные кураторы не дадут ей ничего делать, что будет идти в разрез с их планами.
Ну неужели они станут биться за оппозицию которая хочет дружить с Россией?
Ну смешно ведь ей Богу верить в такие сказки.
Цель всей этой заварухи понятна.
1. Взять территорию под контроль НАТО
2. Раздербанить Белоруссию, уничтожить её экономику, заставить белорусов полностью зависеть от товаров ЕС.
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