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23.08.2020 12:05
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Вооружённый грабитель за минуту до закрытия ворвался в салон сотовой связи на проспекте Науки. Его лицо скрывала розовая маска

Всего одна минута отделяла продавца магазина в Калининском районе Петербурга до закрытия салона сотовой связи. Планы на вечер разрушил грабитель. В одной его руке было оружие, в другой — пакет, а лицо скрывала маска нежной расцветки.

Как стало известно «Фонтанке» 23 августа, накануне в 20:59 неизвестный мужчина вошёл в салон сотовой связи на проспекте Науки и, угрожая 26-летней менеджеру по продажам оружия, забрал из кассы 35 тысяч рублей.

Спустя восемь минут после нажатия тревожной кнопки приехали сотрудники охранной организации, но вооружённый налётчик уже покинул место преступления. Через полчаса там уже работала следственно-оперативная группа, которая сняла оставленные отпечатки пальцев и изъяла записи с камер видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по 161-й статье УК РФ (грабёж).

Продавец магазина смогла описать грабителя. По её словам, он был высокого роста, одет в шорты и серую толстовку, на лице была розовая маска, а в руках полиэтиленовый пакет. Его разыскивает полиция.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

finger1971
Не понятно:
«вошёл в салон сотовой связи на проспекте Науки и, угрожая 26-летней менеджеру по продажам оружия,»
260551481
Так как на митингах Навального замечен не был, в одиночных пикетах не стоял, не осуществлял нанесение моральных травм силовикам путем метания пластиковыми стаканчиками понять и простить!!!
Sunset
Мне вот интересно: перед отправкой новости, её кто-то из редакторов читает? Вечные ошибки - то пропущенные предлоги, то не тот падеж... Стыдобища же. Это комментаторы ещё могут писать с ошибками, но, блин, журналисты на это не имеют право.
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