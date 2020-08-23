Вооружённый грабитель за минуту до закрытия ворвался в салон сотовой связи на проспекте Науки. Его лицо скрывала розовая маска

Всего одна минута отделяла продавца магазина в Калининском районе Петербурга до закрытия салона сотовой связи. Планы на вечер разрушил грабитель. В одной его руке было оружие, в другой — пакет, а лицо скрывала маска нежной расцветки.



Как стало известно «Фонтанке» 23 августа, накануне в 20:59 неизвестный мужчина вошёл в салон сотовой связи на проспекте Науки и, угрожая 26-летней менеджеру по продажам оружия, забрал из кассы 35 тысяч рублей.



Спустя восемь минут после нажатия тревожной кнопки приехали сотрудники охранной организации, но вооружённый налётчик уже покинул место преступления. Через полчаса там уже работала следственно-оперативная группа, которая сняла оставленные отпечатки пальцев и изъяла записи с камер видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по 161-й статье УК РФ (грабёж).

