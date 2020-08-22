Каршеринговое авто подбило двух «немцев» на Литейном мосту. Водитель сел за руль пьяным
Вечерний променад по городским барам обернулся утренним ДТП в Центральном районе Петербурга. Выпивший житель города арендовал машину, сел за руль и попал в аварию, в которой пострадали двое человек.
Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД 22 августа, авария произошла около шести утра на Литейном мосту.
По предварительной информации, каршеринговый автомобиль Nissan Qashqai под управлением 30-летнего нетрезвого водителя при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество и совершил столкновение с двигавшимся по главной дороге Volkswagen Polo, после чего тот вылетел на «встречку» и врезался в авто аналогичной марки.
Дорожный инспектор
В результате происшествия пострадали двое человек: пассажирка арендованной машины получила травмы средней степени тяжести, пассажир первой немецкой легковушки находится в тяжёлом состоянии.
Дорожная полиция проводит проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.