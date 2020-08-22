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22.08.2020 10:44
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Каршеринговое авто подбило двух «немцев» на Литейном мосту. Водитель сел за руль пьяным

Вечерний променад по городским барам обернулся утренним ДТП в Центральном районе Петербурга. Выпивший житель города арендовал машину, сел за руль и попал в аварию, в которой пострадали двое человек.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД 22 августа, авария произошла около шести утра на Литейном мосту.

автор фото читатель «Фонтанки» Александр
автор фото читатель «Фонтанки» Александр
автор фото читатель «Фонтанки» Александр
автор фото читатель «Фонтанки» Александр

По предварительной информации, каршеринговый автомобиль Nissan Qashqai под управлением 30-летнего нетрезвого водителя при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество и совершил столкновение с двигавшимся по главной дороге Volkswagen Polo, после чего тот вылетел на «встречку» и врезался в авто аналогичной марки.

Дорожный инспектор

В результате происшествия пострадали двое человек: пассажирка арендованной машины получила травмы средней степени тяжести, пассажир первой немецкой легковушки находится в тяжёлом состоянии.

Дорожная полиция проводит проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.

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Комментарии (2)

OlegK
Куда же он летел? Там же проезд в туннеле под мостом.
Castor Troy
Тут недавно была новость, что одна из каршеринговых контор открывает доступ только что получившим права лицам с 18 лет. Мало нам пьяных чудаков за рулем, теперь там будут ещё и пьяные дети.
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