Вечерний променад по городским барам обернулся утренним ДТП в Центральном районе Петербурга. Выпивший житель города арендовал машину, сел за руль и попал в аварию, в которой пострадали двое человек.



Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД 22 августа, авария произошла около шести утра на Литейном мосту.