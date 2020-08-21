Хиддинк возглавил сборную Кюрасао

Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк занял аналогичный пост в национальной команде Кюрасао.



Как сообщает Fox Sports, контракт с 73-летним нидерландским специалистом заключен до чемпионата мира 2022 года в Катаре включительно.



"Это может быть неочевидно, но было трудно сказать "нет". Кюрасао в последние годы сделал хорошие шаги, и я хотел бы помочь игрокам и персоналу подняться на ступень выше в международном турнире", - приводятся слова Хиддинка.



Сборную России Хиддинк привел к бронзе чемпионата Европы-2008. Сравнимым выступлением может быть выход национальной команды в четвертьфинал чемпионата мира - 2018 под руководством Станислава Черчесова.

