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21.08.2020 22:40
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Хиддинк возглавил сборную Кюрасао

Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк занял аналогичный пост в национальной команде Кюрасао.

Как сообщает Fox Sports, контракт с 73-летним нидерландским специалистом заключен до чемпионата мира 2022 года в Катаре включительно.

"Это может быть неочевидно, но было трудно сказать "нет". Кюрасао в последние годы сделал хорошие шаги, и я хотел бы помочь игрокам и персоналу подняться на ступень выше в международном турнире", - приводятся слова Хиддинка.

Сборную России Хиддинк привел к бронзе чемпионата Европы-2008. Сравнимым выступлением может быть выход национальной команды в четвертьфинал чемпионата мира - 2018 под руководством Станислава Черчесова.

Кюрасао – остров в Карибском море, принадлежащий Нидерландам. Численность населения — 159 тысяч человек.

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