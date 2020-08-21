Пожар в жилом доме на Васильевском острове в Петербурге разгорелся вечером в пятницу, 21 августа. Пламя вырывается из окон второго этажа, выбраться самостоятельно не могут жители четвёртого.

О пожаре рядом со станцией метро «Василеостровская» сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Очевидцы рассказывают, что на помощь бросились сотрудники метрополитена и дворники.