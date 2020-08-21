Рядом с метро «Василеостровская» тушат квартирный пожар по повышенному номеру. О помощи просят с последнего этажа
Пожар в жилом доме на Васильевском острове в Петербурге разгорелся вечером в пятницу, 21 августа. Пламя вырывается из окон второго этажа, выбраться самостоятельно не могут жители четвёртого.
О пожаре рядом со станцией метро «Василеостровская» сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Очевидцы рассказывают, что на помощь бросились сотрудники метрополитена и дворники.
«Прибежали первыми, забежали в падик, всех выталкивать, кого-то вытащили уже без движений», - пишут в комментариях, добавляя, что «дыма - тьма».
В ГУ МЧС по Петербургу уточняют, что сообщение о пожаре в доме №44 по 7-й линии В.О. поступило незадолго до девяти вечера. «Происходит горение квартиры на 2-ом этаже, на 4 этаже люди просят о помощи», - добавляют подробности в пресс-службе. В 21:07 пожару присвоили повышенный номер сложности 1-бис.
Очевидцы рассказывают, что жильцов четвёртого этажа эвакуировали с помощью пожарной автолестницы.