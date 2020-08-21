FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +22
74.10р87.73р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
21.08.2020 21:50
0
Печать

Рядом с метро «Василеостровская» тушат квартирный пожар по повышенному номеру. О помощи просят с последнего этажа

Пожар в жилом доме на Васильевском острове в Петербурге разгорелся вечером в пятницу, 21 августа. Пламя вырывается из окон второго этажа, выбраться самостоятельно не могут жители четвёртого.

О пожаре рядом со станцией метро «Василеостровская» сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Очевидцы рассказывают, что на помощь бросились сотрудники метрополитена и дворники.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

«Прибежали первыми, забежали в падик, всех выталкивать, кого-то вытащили уже без движений», - пишут в комментариях, добавляя, что «дыма - тьма».

В ГУ МЧС по Петербургу уточняют, что сообщение о пожаре в доме №44 по 7-й линии В.О. поступило незадолго до девяти вечера. «Происходит горение квартиры на 2-ом этаже, на 4 этаже люди просят о помощи», - добавляют подробности в пресс-службе. В 21:07 пожару присвоили повышенный номер сложности 1-бис.

Очевидцы рассказывают, что жильцов четвёртого этажа эвакуировали с помощью пожарной автолестницы.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний