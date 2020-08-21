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21.08.2020 20:18
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В Петербурге в поддержку Навального вышли с плакатами от имени врачей. «Рабочий диагноз» называют косвенным подтверждением отравления

Акция в поддержку Алексея Навального проходит у Гостиного двора в Санкт-Петербурге 21 августа. На второй день после госпитализации политика в одиночные пикеты встали люди в медицинской одежде.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», в начале восьмого вечера у станции метро «Гостиный двор» Алексея Навального поддерживают не меньше пятидесяти человек. На плакатах кроме пожелания здоровья призывы позволить жене оппозиционера выбрать клинику и лозунги «Врачи — не орудие убийства». Их держат те, кто представляется медиками. Впрочем, больницы они не называют, отмечая, что вышли по личной инициативе.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

«Это синдром, а не диагноз. Он может быть при абсолютно любой патологии, а может быть результатом отравления или введения инсулина. Я пришёл сюда, потому что желаю жизни и добра Алексею и не хочу, чтобы он погиб», — говорит один из участников и представляется: анестезиолог-реаниматолог Андрей.

«Это симптоматический диагноз, он может быть связан с отравлением. Просто так нарушение обмена веществ не происходит», — добавляет коллега Андрея. По её словам, резкое понижение сахара у относительно здорового человека возможно из-за отравления или тяжёлой инфекции, то есть омские медики «рабочим диагнозом» косвенно подтверждают отравление.

«Рабочим диагнозом» Навального специалисты в омской больнице назвали нарушение углеводного баланса, вызванное резким понижением сахара в крови.

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. Соратники Навального считают, что его отравили. Жена требует отпустить его на лечение в Германию. Врачи, запрещавшие транспортировку, к вечеру 21 августа дали добро.

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Комментарии (17)

Piter Russo
Окружение Навального - показало своим поведением отношение к российским врачам и медицине, не захотели лечить его ни в Москве, ни в Питере, ни в частной российской больнице, ни в федеральном нии - им нужны немецкие врачи. В все как обычно - для народа то что есть, а для политиков - европейская медицина.
260638651
Мне больше интересно, что там за вещество обнаружила транспортная полиция Омска. Фонтанка, вы бы подсуетились, подразузнали бы.
Владислав М
Официальный "рабочий" диагноз - курам на смех.
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