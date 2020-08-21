Акция в поддержку Алексея Навального проходит у Гостиного двора в Санкт-Петербурге 21 августа. На второй день после госпитализации политика в одиночные пикеты встали люди в медицинской одежде.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», в начале восьмого вечера у станции метро «Гостиный двор» Алексея Навального поддерживают не меньше пятидесяти человек. На плакатах кроме пожелания здоровья призывы позволить жене оппозиционера выбрать клинику и лозунги «Врачи — не орудие убийства». Их держат те, кто представляется медиками. Впрочем, больницы они не называют, отмечая, что вышли по личной инициативе.