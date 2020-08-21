В Петербурге в поддержку Навального вышли с плакатами от имени врачей. «Рабочий диагноз» называют косвенным подтверждением отравления
Акция в поддержку Алексея Навального проходит у Гостиного двора в Санкт-Петербурге 21 августа. На второй день после госпитализации политика в одиночные пикеты встали люди в медицинской одежде.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», в начале восьмого вечера у станции метро «Гостиный двор» Алексея Навального поддерживают не меньше пятидесяти человек. На плакатах кроме пожелания здоровья призывы позволить жене оппозиционера выбрать клинику и лозунги «Врачи — не орудие убийства». Их держат те, кто представляется медиками. Впрочем, больницы они не называют, отмечая, что вышли по личной инициативе.
«Это синдром, а не диагноз. Он может быть при абсолютно любой патологии, а может быть результатом отравления или введения инсулина. Я пришёл сюда, потому что желаю жизни и добра Алексею и не хочу, чтобы он погиб», — говорит один из участников и представляется: анестезиолог-реаниматолог Андрей.
«Это симптоматический диагноз, он может быть связан с отравлением. Просто так нарушение обмена веществ не происходит», — добавляет коллега Андрея. По её словам, резкое понижение сахара у относительно здорового человека возможно из-за отравления или тяжёлой инфекции, то есть омские медики «рабочим диагнозом» косвенно подтверждают отравление.
«Рабочим диагнозом» Навального специалисты в омской больнице назвали нарушение углеводного баланса, вызванное резким понижением сахара в крови.
Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. Соратники Навального считают, что его отравили. Жена требует отпустить его на лечение в Германию. Врачи, запрещавшие транспортировку, к вечеру 21 августа дали добро.