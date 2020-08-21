Ефремов отказался от адвоката Пашаева и его партнера из-за «расистов». Он хочет нанять «кого-то посильнее»
Актер Михаил Ефремов заявил в суде, что отказывается от услуг адвоката Эльмана Пашаева и его партнера Елизаветы Шарогородской Об этом 21 августа сообщает РИА Новости.
Судебное заседание по делу отложено на 24 августа в связи с поиском нового адвоката для актера, заявила судья. Ефремов пояснил, что отказывается от услуг защитников, потому что хочет нанять кого-то «посильнее» и к «кому будет больше уважения».
Пашаев и Шарогородская останутся в статусе консультантов. Ефремов объяснил свое решение тем, что свидетели защиты «обхихикиваются другой стороной», а адвокат потерпевших Александр Добровинский позволяет себе высказывания по поводу акцента Пашаева, из-за которых обвиняемый предположил, что в зале суда присутствуют «расисты».
Актёр Михаил Ефремов обвиняется в том, что 8 июня 2020 года на своём Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу Садового кольца. В столкновении пострадал 57-летний Сергей Захаров, водитель развозки продуктового интернет-магазина. Мужчина умер в больнице. Как показала экспертиза, актер был пьян. Родственники Захарова заявили иски о компенсации морального вреда на 6,5 миллиона (старший сын от первого брака) и один рубль (жена, второй сын и брат).