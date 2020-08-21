FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +22
73.77р87.43р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
21.08.2020 16:48
8
Печать

Ефремов отказался от адвоката Пашаева и его партнера из-за «расистов». Он хочет нанять «кого-то посильнее»

Актер Михаил Ефремов заявил в суде, что отказывается от услуг адвоката Эльмана Пашаева и его партнера Елизаветы Шарогородской Об этом 21 августа сообщает РИА Новости.

Судебное заседание по делу отложено на 24 августа в связи с поиском нового адвоката для актера, заявила судья. Ефремов пояснил, что отказывается от услуг защитников, потому что хочет нанять кого-то «посильнее» и к «кому будет больше уважения».

Пашаев и Шарогородская останутся в статусе консультантов. Ефремов объяснил свое решение тем, что свидетели защиты «обхихикиваются другой стороной», а адвокат потерпевших Александр Добровинский позволяет себе высказывания по поводу акцента Пашаева, из-за которых обвиняемый предположил, что в зале суда присутствуют «расисты».

Актёр Михаил Ефремов обвиняется в том, что 8 июня 2020 года на своём Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу Садового кольца. В столкновении пострадал 57-летний Сергей Захаров, водитель развозки продуктового интернет-магазина. Мужчина умер в больнице. Как показала экспертиза, актер был пьян. Родственники Захарова заявили иски о компенсации морального вреда на 6,5 миллиона (старший сын от первого брака) и один рубль (жена, второй сын и брат).

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

hal9000
Адвокату тут делать нечего..хоть какого бери и скока хошь плати дело это проигрышное..пусть берет студента какого нибудь первокурсника юриста..ему это для опыта полезно...)
260928241
Show must go on. Фредди прости.
HomerMP
Ефремов кажется начал о чем-то догадываться. Решение, как бы это помягче сказать, уже назрело.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний