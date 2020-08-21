Авиабилеты подешевели к осени. Из-за плохого спроса перевозчики почти вдвое снизили цены по России

Крупнейшие российские авиакомпании снизили цены на внутренние перелеты. Об этом сообщает 21 августа газета «Ведомости».



Издание сравнило стоимость билетов из Москвы в 15 городов с самым большим трафиком. Перелеты в сентябре-октябре сейчас можно купить на десятки процентов дешевле, чем в начале лета. Обычно цены выше, чем ближе рейс.

