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21.08.2020 11:01
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Авиабилеты подешевели к осени. Из-за плохого спроса перевозчики почти вдвое снизили цены по России

Крупнейшие российские авиакомпании снизили цены на внутренние перелеты. Об этом сообщает 21 августа газета «Ведомости».

Издание сравнило стоимость билетов из Москвы в 15 городов с самым большим трафиком. Перелеты в сентябре-октябре сейчас можно купить на десятки процентов дешевле, чем в начале лета. Обычно цены выше, чем ближе рейс.

К примеру, S7 Airlines вдвое снизила цену перелета из Москвы в Уфу, на 40 % — в Краснодар, Пермь, Сочи и Новосибирск, на 25–35 % — в Самару, Казань, Екатеринбург и Красноярск, на 10–20 % — в Ростов-на-Дону, Омск, Волгоград и Иркутск. Не упали цены только на полеты в Санкт-Петербург и Минеральные Воды.

Снизил цены на внутренние перелеты на осень и «Аэрофлот». По сравнению с началом лета перелеты в Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар подешевели примерно на 40 %, в Самару, Пермь и Иркутск — на 30 %, в Омск, Казань, Минеральные Воды и Красноярск — примерно на 20 %, в Петербург и Сочи — на 15 %.

По мнению экспертов, восстановлению спроса летом помог курортный сезон, но отложенный спрос уже себя исчерпал.

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Комментарии (3)

Агроном аэродрома
Это уже с учётом тех 24 миллиардов, что выделили перевозчикам?
Olegro
Кто считает и как - в мае летал в Оренбург срочно брал билет - туда-сюда Россией (Аэрофлот) обошлось 16500руб. Сейчас посчитал на завтра и обратно через 10 дней - 20000руб . Кто и кому снизил цены?
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