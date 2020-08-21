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21.08.2020 00:27
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Американский сенатор-республиканец заболел COVID-19

Американский сенатор-республиканец Билл Кэссиди (от штата Луизиана) заразился коронавирусом. Об этом сообщается в четверг на сайте законодателя.

Как отмечается в сообщении, накануне Кэссиди узнал, что контактировал с человеком, у которого был выявлен коронавирус. "Сегодня сенатор Билл Кэссиди прошел тест на COVID-19. Результат этого теста оказался положительным", - говорится в сообщении.

"Я строго следую рекомендациям наших экспертов в области медицины и настоятельно рекомендую всем делать то же самое", - заявил Кэссиди, слова которого приводятся в сообщении.

Как отмечает телекомпания СNBC, Кэссиди - второй американский сенатор, у которого с начала пандемии был диагностирован коронавирус.

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