Мутко признался: 40% россиян вообще никогда не смогут взять ипотеку

Около 40% россиян никогда не смогут взять ипотеку, вне зависимости от уровня процентной ставки, признал генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.



«Ипотека не является единственным инструментом для улучшения жилищных условий граждан, потому что даже если мы опустим процентную ставку до нуля, 40% все равно будут не способны взять ипотеку», — цитирует его 20 августа «Интерфакс».



Поэтому, по его мнению, в стране надо развивать индивидуальное жилищное строительство и рынок аренды.



Ранее Мутко спрогнозировал, что средняя ставка по ипотеке в стране может опуститься до 7,5% годовых.

