За поборы со слушателей ВУНЦ ВМФ в Петербурге приговорён исключительно положительный подполковник

Слушатели Военно-морской академии имени адмирала Кузнецова усадили на скамью подсудимых преподавателя кафедры физической подготовки. Отличные оценки за сдачу нормативов у него покупали за 45 тысяч рублей.

Желающие увидеть в ведомости «отлично» должны были приготовить 45 тысяч рублей. Установлено, что по столько в период с октября по декабрь 2019 года преподавателю заносили 25 раз, ещё один раз он взял 40 тысяч.



Магомедов вину признал и отметил, что в целях заглаживания вреда добровольно перечислил в бюджет 50 тысяч. Кроме того, он предоставил отчёт о заслугах. Он участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе на стороне федеральных сил при защите Дагестана от вторжения незаконных вооруженных бандформирований. В СМИ сообщали, что в 2013 году сержант Султан Магомедов награждён орденом Мужества после того, как в Дагестане рискнул жизнью, чтобы спасти товарищей, и обнаружил себя перед бандитами в Дагестане.



Магомедов — мастер смешанных боевых искусств в России, по военной службе характеризуется исключительно положительно. В соавторстве публиковал статьи об оценке состояния потенциально опасных объектов и о подготовке личного состава при освоении новых образцов техники и вооружения.

