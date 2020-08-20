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20.08.2020 16:49
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За поборы со слушателей ВУНЦ ВМФ в Петербурге приговорён исключительно положительный подполковник

Слушатели Военно-морской академии имени адмирала Кузнецова усадили на скамью подсудимых преподавателя кафедры физической подготовки. Отличные оценки за сдачу нормативов у него покупали за 45 тысяч рублей.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 20 августа, 224-й гарнизонный военный суд признал виновным в 26 эпизодах получения взятки должностным лицом Султана Магомедова. Являясь преподавателем кафедры физподготовки ВУНЦ ВМФ, подполковник небезвозмездно улучшал результаты контрольной проверки.

Желающие увидеть в ведомости «отлично» должны были приготовить 45 тысяч рублей. Установлено, что по столько в период с октября по декабрь 2019 года преподавателю заносили 25 раз, ещё один раз он взял 40 тысяч.

Магомедов вину признал и отметил, что в целях заглаживания вреда добровольно перечислил в бюджет 50 тысяч. Кроме того, он предоставил отчёт о заслугах. Он участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе на стороне федеральных сил при защите Дагестана от вторжения незаконных вооруженных бандформирований. В СМИ сообщали, что в 2013 году сержант Султан Магомедов награждён орденом Мужества после того, как в Дагестане рискнул жизнью, чтобы спасти товарищей, и обнаружил себя перед бандитами в Дагестане.

Магомедов — мастер смешанных боевых искусств в России, по военной службе характеризуется исключительно положительно. В соавторстве публиковал статьи об оценке состояния потенциально опасных объектов и о подготовке личного состава при освоении новых образцов техники и вооружения.

Военный суд наказал подполковника штрафом в миллион рублей. Фактически он должен государству 700 тысяч рублей: 300 тысяч покрыло содержание в следственном изоляторе и под домашним арестом. Также Магомедову на 2 года запрещено занимать организационно-распорядительные должности в Вооруженных силах, других войсках, воинских формированиях и органах России.

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Комментарии (7)

syshsun
Чувствуется,каждый шаг героя,рублем проплачен.
Сначала от сержанта вверх.А уже подполом,пошел отбив затрат на карьеру.
Djnyana
Вот так вот в бой пойдёшь.., думаешь, что спину герой прикрывает, а он оказывается, твоей спиной.. - торгует!
algrigo56
Его бы лет на 5 в колонию.. "Офицер" епть..
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