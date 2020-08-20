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20.08.2020 12:38
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Нефтесклад горит в Якутии. Жителей соседней деревни эвакуируют

Перекачка горюче-смазочных материалов закончилась пожаром на складе нефтепродуктов в Анабарском районе Республики Саха. Об этом сообщает 20 августа МЧС республики.

Фото: ГУ МЧС по республике Саха (Якутия)

По данным спасателей, возгорание началось в 14:40 по местному времени. Загорелась емкость бензовоза во время перекачки ГСМ, огонь перекинулся на рядом расположенную емкость. Пожарные оперативно локализовали возгорание грузовика, а вот тушение вертикальной емкости нефтесклада продолжается до сих пор.

«В настоящий момент площадь пожара составляет 100 кв. м. В превентивных целях производится отселение граждан села Саскылах в количестве 93 человек», — сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: ГУ МЧС по республике Саха (Якутия)

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