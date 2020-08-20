В Петербурге не уменьшается количество смертей от коронавируса. В России число погибших превысило 16 тысяч

15 человек попали в летальную коронавирусную статистику в Северной столице 20 августа. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».



В Петербурге третий день подряд количество людей, признанных погибшими от коронавируса, превышает 10 человек. Всего в нашем городе на 20 августа зафиксировано 2 308 летальных исходов, в России — 16 099.



При этом Северная столица продолжает занимать второе место по ежедневному приросту количества нововыявленных случаев. На 20 августа их было 160.



Всего на сегодняшний день в России выявлено 942 106 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период выздоровело 755 513 человек.

