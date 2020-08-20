FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +23
73.24р87.40р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
20.08.2020 10:45
2
Печать

В Петербурге не уменьшается количество смертей от коронавируса. В России число погибших превысило 16 тысяч

15 человек попали в летальную коронавирусную статистику в Северной столице 20 августа. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».

В Петербурге третий день подряд количество людей, признанных погибшими от коронавируса, превышает 10 человек. Всего в нашем городе на 20 августа зафиксировано 2 308 летальных исходов, в России — 16 099.

При этом Северная столица продолжает занимать второе место по ежедневному приросту количества нововыявленных случаев. На 20 августа их было 160.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 942 106 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период выздоровело 755 513 человек.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

hayalci33
Заметьте, вирус приводит к летальности в основном у людей предпенсионного и пенсионного возраста.. Кому-то это очень выгодно?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний