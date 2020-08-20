FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +23
73.24р87.40р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
20.08.2020 10:36
18
Печать

В Петербурге за сутки выявили 160 новых случаев заражения коронавирусом. Уровень заболеваемости не меняется

В Петербурге за последние сутки выявили 160 новых заболевших коронавирусом. Об этом 20 августа сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Таким образом, общее количество заболевших в Северной столице достигло 34647 человек. Накануне сообщалось о 160 заразившихся — прирост остается примерно на одном уровне. Петербург сохраняет за собой второе место в стране по этому показателю.

Новые случаи коронавируса за прошедшие сутки выявили практически во всех российских регионах, кроме Чукотки и Ненецкого автономного округа. Новых заболевших насчитали 4785. Первое место по ежедневному приросту удерживает Москва с 688, что в 4,3 раза больше, чем в Петербурге.

В петербургском оперштабе уточнили, что на коронавирус в городе за сутки проверили более 20 тысяч горожан. Под медицинским наблюдением в Петербурге остаются 348 человек, из которых 158 — в обсерваторе.

Общее число заболевших вирусом в России достигло уже 942106. Отметку в миллион преодолели в мире только три страны: Индия (2,8 миллиона), Бразилия (3,5 миллиона) и США (5,5 миллиона). Большинство заразившихся COVID-19 россиян (755 513) смогли вылечиться, а для 16 099 он закончился летальным исходом.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (18)

kuk-vasyusha
Как всегда бред и статистика
Barmaley_5e4d0211d3423
Вот интересно, год назад число заболевших обычным гриппом (ОРЗ и прочими вирусными заболеваниями) в этот день было таким же?
Марти МакФлай
Постоянная цифра 160 при практически полном отсутствии карантинных мер, работающих ТЦ, переполненных автобусах и метро, пренебрежении СИЗами выглядит абсолютно будничной и не пугающей. С таким числом при отсутствии роста заболевших становится привычно жить так же, как и наверное сопоставимым числом тех, кто,например, в Петербурге ломает каждый день конечность.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний