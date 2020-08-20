В Петербурге за сутки выявили 160 новых случаев заражения коронавирусом. Уровень заболеваемости не меняется
В Петербурге за последние сутки выявили 160 новых заболевших коронавирусом. Об этом 20 августа сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Таким образом, общее количество заболевших в Северной столице достигло 34647 человек. Накануне сообщалось о 160 заразившихся — прирост остается примерно на одном уровне. Петербург сохраняет за собой второе место в стране по этому показателю.
Новые случаи коронавируса за прошедшие сутки выявили практически во всех российских регионах, кроме Чукотки и Ненецкого автономного округа. Новых заболевших насчитали 4785. Первое место по ежедневному приросту удерживает Москва с 688, что в 4,3 раза больше, чем в Петербурге.
В петербургском оперштабе уточнили, что на коронавирус в городе за сутки проверили более 20 тысяч горожан. Под медицинским наблюдением в Петербурге остаются 348 человек, из которых 158 — в обсерваторе.
Общее число заболевших вирусом в России достигло уже 942106. Отметку в миллион преодолели в мире только три страны: Индия (2,8 миллиона), Бразилия (3,5 миллиона) и США (5,5 миллиона). Большинство заразившихся COVID-19 россиян (755 513) смогли вылечиться, а для 16 099 он закончился летальным исходом.