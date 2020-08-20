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20.08.2020 01:00
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На КАД сразу два ДТП подряд. Одно — с участием машины дорожной полиции

На внешнем кольце под Петербургом в аварию попали пять автомобилей и мотоцикл. Пострадала девушка.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, аварии произошли последовательно на 89 км кольцевой автодороги, у съезда на Мурманское шоссе. Сначала, около десяти часов вечера 19 августа, столкнулись автомобиль и мотоцикл, сразу за ними еще четыре машины, в том числе патрульный. Обошлось без жертв, пострадала только одна 20-летняя девушка, которая была пассажиром в одном их автомобилей.

По словам очевидцев, после аварии свободной оставалась только одна полоса. Сейчас кольцо свободно.

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