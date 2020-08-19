Джо Байден поддержал призыв Тихановской провести новые выборы президента Белоруссии
США должны поддержать призыв бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о проведении в республике честных выборов, заявил 19 августа в Twitter кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден.
The brave citizens of Belarus are showing their voices will not be silenced by terror or torture. The U.S. should support Sviatlana Tsikhanouskaya's call for fair elections. Russia must be told not to interfere—this is not about geopolitics but the right to choose one's leaders.— Joe Biden (@JoeBiden) August 19, 2020
«Отважные граждане Белоруссии показывают, что их голоса не заглушить террором или пытками. США должны поддержать призыв Светланы Тихановской к честным выборам», - написал Байден.
Он также добавил, что «Россия не должна вмешиваться», поскольку речь идет «не о геополитике, но о праве выбирать своего лидера».
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, за действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую — 10,12%. Три других кандидата суммарно набрали чуть более 4% голосов. Против всех проголосовали 4,59% избирателей. Оппозиция эти результаты не признала и потребовала новых выборов.