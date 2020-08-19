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19.08.2020 23:10
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Джо Байден поддержал призыв Тихановской провести новые выборы президента Белоруссии

США должны поддержать призыв бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о проведении в республике честных выборов, заявил 19 августа в Twitter кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден.

«Отважные граждане Белоруссии показывают, что их голоса не заглушить террором или пытками. США должны поддержать призыв Светланы Тихановской к честным выборам», - написал Байден.

Он также добавил, что «Россия не должна вмешиваться», поскольку речь идет «не о геополитике, но о праве выбирать своего лидера».

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, за действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую — 10,12%. Три других кандидата суммарно набрали чуть более 4% голосов. Против всех проголосовали 4,59% избирателей. Оппозиция эти результаты не признала и потребовала новых выборов.

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Комментарии (8)

Olen
Вот и "уши осла" показались :)
Тихановская недалеко от Лукашенко ушла в топорной политике.
Может паковать чемодан на ПМЖ.
Только недалёкий Байден с Тихановской думают что его поддержка очень интересует коренного жителя Жодино. Если Батька ему надоел, то президента Белоруссии с поддержкой Байдена он если и захочет видеть только в гробу.
Алекс99
Такая небольшая страна Беларусь, а сколько информационных поводов. Теперь о ее существовании узнают и жители США. Если бы не было белорусских выборов, их бы надо было выдумать, чтобы средний американец расширил свои знания в области политической географии.
Youngmaster
Неуловимый Джо,ты того,с Портлендом разбирайся...Жаль нельзя поставить 100 американских рублей на то,что Байден и все его помощники не найдут Белоруссию на англоязычной карте мира.
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