На территории Бадаевских складов достроят архив РАН

Петербургский долгострой – новое здание архива Российской академии наук, должно бытьвведено в эксплуатацию в 2021 году. Для этого из федеральной казны выделят почти 900 млн рублей. Такой проект 18 августа представило Федеральное агентство научных организаций (ФАНО).

Новое здание площадью 18 тысяч кв. метров возводится в Московском районе у перекрестка Киевской и Заозерной улиц, на территории бывших Бадаевских складов. Строительство было предусмотрено федеральной адресной инвестиционной программой еще 2012 года, но фактические работы начались только в 2016 году. В этом году бюджетные ассигнования не предусмотрены, хотя требуется завершить отделочные работы, устройство лифтовых холлов, систем вентиляции, холодоснабжения и слаботочных сетей, благоустройство территории и установку малых архитектурных форм, а также комплекс пусконаладочных работ по всем инженерным и технологическим системам.