На территории Бадаевских складов достроят архив РАН

Петербургский долгострой – новое здание архива Российской академии наук, должно бытьвведено в эксплуатацию в 2021 году. Для этого из федеральной казны выделят почти 900 млн рублей. Такой проект 18 августа представило Федеральное агентство научных организаций (ФАНО).
Новое здание площадью 18 тысяч кв. метров возводится в Московском районе у перекрестка Киевской и Заозерной улиц, на территории бывших Бадаевских складов. Строительство было предусмотрено федеральной адресной инвестиционной программой еще 2012 года, но фактические работы начались только в 2016 году. В этом году бюджетные ассигнования не предусмотрены, хотя требуется завершить отделочные работы, устройство лифтовых холлов, систем вентиляции, холодоснабжения и слаботочных сетей, благоустройство территории и установку малых архитектурных форм, а также комплекс пусконаладочных работ по всем инженерным и технологическим системам.
Для решения этих задач ФАНО предлагает до конца года выделить из федеральной казны 893 млн рублей, включая 195,4 млн не освоенных в 2019 году бюджетных ассигнований. Общий объем инвестиций оценивается в почти в 2,6 млрд рублей.
«Ввод объекта в эксплуатацию в 2021 году позволит сохранить особо ценные документы XV- XVII веков, в том числе рукописные наследия Михаила Васильевича Ломоносова и уникальные собрания документов по истории академии наук XVIII-XIX веков. Сохранить ежегодно поступающие личные фонды выдающихся ученых-петербуржцев и фонды учреждений Российской академии наук, находящихся в Санкт-Петербурге и Ленинградской области», – отмечают в ведомстве.
Напомним, что архив Академии наук был создан по Указу императора Петра II в 1728 году. Первоначально он размещался в здании Кунсткамеры, а позднее переехал в бывший Дворец царицы Прасковьи Федоровны. В настоящее время архив занимает двухэтажный флигель во дворе Зоологического музея (Университетская набережная, дом 1). Из-за отсутствия свободных площадей он не комплектуется фондами академических учреждений уже более полувека.