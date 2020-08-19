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19.08.2020 18:40
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Американская компания впервые в истории подорожала до 2 трлн долларов. Это Apple

Корпорация Apple стала первой американской компанией с рыночной капитализацией свыше двух триллионов долларов.

Как сообщает газета The Wall Street Journal вечером 19 августа, рыночная стоимость Apple превысила 2 трлн долларов на бирже Nasdaq. Акции выросли на 1,33%, до $468,42 за штуку по состоянию на 18:04 по московскому времени.

Производитель iPhone первым из американских публичных компаний достиг этого рубежа. Прежде до него добиралась только саудовская нефтяная корпорация Saudi Aramco. Apple потребовалось два года, чтобы увеличить капитализацию с одного до двух триллионов, и пандемия не стала преградой.

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