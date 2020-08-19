Бритни Спирс хочет через суд избавиться от отца-опекуна

Американская певица Бритни Спирс хочет через суд избавиться от опеки отца Джейми. Об этом пишет издание TMZ.

Бритни выступила против отца, который единолично управляет её финансами. Певица считает, что за деньгами должен следить «квалифицированный корпоративный бухгалтер». Также поп-дива предложила себе в опекуны менеджера Джоди Монтгомери, которая уже помогала ей в трудные периоды.

Суд рассмотрит документы Спирс 19 августа.

Певицу признали временно недееспособной в 2008 году после курса лечения в психиатрической больнице. Её опекуном стал отец. В 2020 году фанаты создали движение #FreeBritney. Поклонники уверены, что Джейми Спирс ограничивает права дочери против её воли.