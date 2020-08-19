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19.08.2020 14:54
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Столкновение фур собрало пробку на севере КАД. Есть пострадавший

Авария с участием двух грузовых машин уже больше четырех часов затрудняет проезд на севере кольцевой автодороги Петербурга. Свободными остались по одной полосе в обе стороны.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 10 часов утра 19 августа на 12-м километре внутреннего кольца КАД, между ЗСД и Парашютной улицей, столкнулись два грузовых автомобиля Scania. На фотографиях с места ДТП, опубликованных в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, что одну из фур сложило от удара.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

По предварительным данным, в ДТП есть один пострадавший. В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД и представители эксплуатирующий подрядной организации. «Претензий к дорожным службам по факту произошедшего нет», — добавили в дорожном управлении.

Движение на участке КАД в районе места аварии осуществляется по одной полосе в каждом направлении, скопились пробки в обе стороны.

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Комментарии (2)

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Примерно с 9-40 ТП, неужели за пять часов не убрать машины?!
Куда ГИБДД смотрит? Век высоких технологий, космоса и Рогозина!
Приехали, сфоткали. Растащили. Всё.
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