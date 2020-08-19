Авария с участием двух грузовых машин уже больше четырех часов затрудняет проезд на севере кольцевой автодороги Петербурга. Свободными остались по одной полосе в обе стороны.



Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 10 часов утра 19 августа на 12-м километре внутреннего кольца КАД, между ЗСД и Парашютной улицей, столкнулись два грузовых автомобиля Scania. На фотографиях с места ДТП, опубликованных в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, что одну из фур сложило от удара.