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19.08.2020 12:35
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Структура РЖД расторгла договор на снос исторического здания вокзала в Токсово

АО «РЖДСТРОЙ» расторгло контракт на выполнение работ по демонтажу дореволюционного железнодорожного вокзала станции Токсово, об этом «Фонтанке» 19 августа сообщил депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский.

Причины расторжения договора не указываются. Редакция направила ОАО «РЖД» запрос с просьбой прокомментировать дальнейшую судьбу здания.

«Достигнута только половина победы: отменён договор на снос вокзала. Наши требования остаются прежними: признать здание вокзала выявленным объектом культурного наследия, включить его в реестр ОКН, бережно отреставрировать и полностью восстановить его исторический облик», — цитирует сайт партии «Яблоко» слова парламентария.

О том, что РЖД планирует снести историческое здание и построить новое, стало известно в прошлом году. Против этого решения активно выступают градозащитники. Вокзал в Токсово был построен в 1916–1917 годах по проекту финского архитектора Урхо Пяллия. В ходе ремонта, который проводили в 2008 году, внешний облик здания исказили, обшив фасад сайдингом.

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Комментарии (3)

Сергей Мецор
В Колпино на платформе было капитальное здание, зал ожидания отапливался, был буфет, в этом здании были туалеты. Однако руководство РЖД заявило, что вокзал в Колпино не положен и снесло его, а теперь на этом месте настроили хрень из листов железа, они не отапливаются, зато в каждом зале по забегаловке и шаверма. Хорошее сволочи уничтожили, а дерьмо возвели.
Татьяна Сударикова
А в Луге РЖД вокзал ремонтирует: такой мерзкий жёлтый цвет, совершенно не сочетающийся с архитектурными формами здания, трудно было даже вообразить!!!
Михаил Петров-Водкин
На станции Токсово теперь стекло и бетон,
Мы выйдем из поезда, с тобой портвейна глотнем,
Закурим у шлагбаума и поглядим туда
Где от вокзала к клубу шла ленинградская шпана...
...В семидесятых! (с)
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