Структура РЖД расторгла договор на снос исторического здания вокзала в Токсово
АО «РЖДСТРОЙ» расторгло контракт на выполнение работ по демонтажу дореволюционного железнодорожного вокзала станции Токсово, об этом «Фонтанке» 19 августа сообщил депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский.
Причины расторжения договора не указываются. Редакция направила ОАО «РЖД» запрос с просьбой прокомментировать дальнейшую судьбу здания.
«Достигнута только половина победы: отменён договор на снос вокзала. Наши требования остаются прежними: признать здание вокзала выявленным объектом культурного наследия, включить его в реестр ОКН, бережно отреставрировать и полностью восстановить его исторический облик», — цитирует сайт партии «Яблоко» слова парламентария.
О том, что РЖД планирует снести историческое здание и построить новое, стало известно в прошлом году. Против этого решения активно выступают градозащитники. Вокзал в Токсово был построен в 1916–1917 годах по проекту финского архитектора Урхо Пяллия. В ходе ремонта, который проводили в 2008 году, внешний облик здания исказили, обшив фасад сайдингом.