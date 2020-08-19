«Четвёрке» с Думской, обиравшей посетителей баров, добавили эпизодов. Их жертвами стали не трое, а десятки петербуржцев

Плохие новости для спортивных и танцующих Булата, Исы и двоих Рустамов из следственного изолятора «Кресты». Их похождения на популярных питейных улицах Петербурга получили очередное продолжение. Увеличилось число пострадавших и, как следствие, общий ущерб.



Как стало известно «Фонтанке» 19 августа, ранее возбуждённые уголовные дела объединены в одно производство, а подозреваемым предъявлено обвинение в создании и участии в этнической организованной преступной группе с целью совершения краж, грабежей и разбойных нападений на Думской улице и улице Ломоносова.

