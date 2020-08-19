«Четвёрке» с Думской, обиравшей посетителей баров, добавили эпизодов. Их жертвами стали не трое, а десятки петербуржцев
Плохие новости для спортивных и танцующих Булата, Исы и двоих Рустамов из следственного изолятора «Кресты». Их похождения на популярных питейных улицах Петербурга получили очередное продолжение. Увеличилось число пострадавших и, как следствие, общий ущерб.
Как стало известно «Фонтанке» 19 августа, ранее возбуждённые уголовные дела объединены в одно производство, а подозреваемым предъявлено обвинение в создании и участии в этнической организованной преступной группе с целью совершения краж, грабежей и разбойных нападений на Думской улице и улице Ломоносова.
Как удалось установить, после встречи с ними без денег и имущества остались десятки горожан. Всего в их преступном прошлом полицейские насчитали 24 эпизода на сумму 1,6 миллиона рублей.
Как ранее писала «Фонтанка», четверо выходцев с Северного Кавказа были задержаны, арестованы и помещены в СИЗО «Кресты» в марте 2019 года. Их жертвами становились подвыпившие любители субботнего куража на популярных в городе питейных улицах. Забирали в основном деньги и всё, что можно продать. Свободное от криминальных дел время они проводили за занятиями спортом и танцами.