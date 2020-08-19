Сразу два явления над Землей запечатлели на одной фотографии астронавты НАСА. Им удалось сфотографировать северное сияние и свечение неба, которые произошли одновременно. Снимок опубликован в Instagram агентства 19 августа.



В комментарии к изображению говорится, что в момент фотографирования Международная космическая станция пролетала над южной Аляской. Снимок был сделан на рассвете 16 марта этого года.