Астронавты NASA сфотографировали с борта МКС северное сияние и свечение неба, которые произошли одновременно
Сразу два явления над Землей запечатлели на одной фотографии астронавты НАСА. Им удалось сфотографировать северное сияние и свечение неба, которые произошли одновременно. Снимок опубликован в Instagram агентства 19 августа.
В комментарии к изображению говорится, что в момент фотографирования Международная космическая станция пролетала над южной Аляской. Снимок был сделан на рассвете 16 марта этого года.
На изображении видно, как зеленые с красным отливом вверху пучки северного сияния пересекают бледноватую красно-желтую ленту свечения неба. В нижней части фото заметны огни городов канадских провинций Британской Колумбии и Альберты, говорится в пояснении к фотографии.
Явления возникают на одинаковой высоте, но имеют разную природу. Северное сияние появляется от взаимодействия магнитного поля Земли с солнечным ветром, а свечение неба результат химических процессов - реакций кислорода, азота и других молекул в верхней части атмосферы.