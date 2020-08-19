FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +23
73.43р87.34р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
19.08.2020 08:02
0
Печать

Астронавты NASA сфотографировали с борта МКС северное сияние и свечение неба, которые произошли одновременно

Сразу два явления над Землей запечатлели на одной фотографии астронавты НАСА. Им удалось сфотографировать северное сияние и свечение неба, которые произошли одновременно. Снимок опубликован в Instagram агентства 19 августа.

В комментарии к изображению говорится, что в момент фотографирования Международная космическая станция пролетала над южной Аляской. Снимок был сделан на рассвете 16 марта этого года.

На изображении видно, как зеленые с красным отливом вверху пучки северного сияния пересекают бледноватую красно-желтую ленту свечения неба. В нижней части фото заметны огни городов канадских провинций Британской Колумбии и Альберты, говорится в пояснении к фотографии.

Явления возникают на одинаковой высоте, но имеют разную природу. Северное сияние появляется от взаимодействия магнитного поля Земли с солнечным ветром, а свечение неба результат химических процессов - реакций кислорода, азота и других молекул в верхней части атмосферы.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний