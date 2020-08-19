«Я не хочу, чтобы пролилась кровь». Президент Мали заявил, что уходит в отставку и распускает парламент

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта 19 августа объявил о своей отставке и роспуске парламента через несколько часов после задержания мятежниками. Его речь транслировало государственное телевидение.



«Я решил оставить свои полномочия, начиная с этого момента... Я не хочу, чтобы пролилась кровь ради того, чтобы сохранилась моя власть», — цитирует президента РИА Новости. Речь устроивших мятеж военных телевидение обещало показать позднее.



Мятеж в Мали начался накануне близ столицы Бамако, его возглавляют полковники Дьяу и Камара, а также генерал Шейк Фантамади Дембеле. Восстанию предшествовало несколько месяцев протестов против президента, которые с новой силой разгорелись неделю назад.

