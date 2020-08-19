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19.08.2020 07:17
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«Я не хочу, чтобы пролилась кровь». Президент Мали заявил, что уходит в отставку и распускает парламент

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта 19 августа объявил о своей отставке и роспуске парламента через несколько часов после задержания мятежниками. Его речь транслировало государственное телевидение.

«Я решил оставить свои полномочия, начиная с этого момента... Я не хочу, чтобы пролилась кровь ради того, чтобы сохранилась моя власть», — цитирует президента РИА Новости. Речь устроивших мятеж военных телевидение обещало показать позднее.

Мятеж в Мали начался накануне близ столицы Бамако, его возглавляют полковники Дьяу и Камара, а также генерал Шейк Фантамади Дембеле. Восстанию предшествовало несколько месяцев протестов против президента, которые с новой силой разгорелись неделю назад.

Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), в которое входят 15 стран, решило закрыть все границы и прекратить экономические сделки с Мали.

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