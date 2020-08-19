Генконсульство России в Нью-Йорке будут усиленно охранять из-за агрессивного мужчины с камнями

Территорию вокруг генерального консульства России в Нью-Йорке будут охранять усиленно из-за мужчины, который несколько дней кидал камни в здание. Также он закидывал камнями здания дипмиссий Украины и Венесуэлы.



«Правоохранители усилили патрулирования в целях обеспечения безопасности вокруг дипломатических зданий, пострадавших в результате инцидента», - сообщили 19 августа РИА Новости в госдепартаменте.



Булыжники в здание и автомобили консульства летели почти неделю с 10 по 16 августа. В первый день полиция задержала нарушителя, но вскоре отпустила, и он продолжил свое занятие.

