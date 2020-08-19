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19.08.2020 07:08
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Генконсульство России в Нью-Йорке будут усиленно охранять из-за агрессивного мужчины с камнями

Территорию вокруг генерального консульства России в Нью-Йорке будут охранять усиленно из-за мужчины, который несколько дней кидал камни в здание. Также он закидывал камнями здания дипмиссий Украины и Венесуэлы.

«Правоохранители усилили патрулирования в целях обеспечения безопасности вокруг дипломатических зданий, пострадавших в результате инцидента», - сообщили 19 августа РИА Новости в госдепартаменте.

Булыжники в здание и автомобили консульства летели почти неделю с 10 по 16 августа. В первый день полиция задержала нарушителя, но вскоре отпустила, и он продолжил свое занятие.

По словам сотрудника полиции, задержанному вручили повестку в суд и отпустили, как предписывает закон, он должен явиться в суд 6 ноября.

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